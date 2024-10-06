У повсякденному аутфіті: княгиня Шарлін із собакою на руках вийшла на марш захисту тварин

Її Світлість, княгиня Шарлін як президентка Товариства захисту тварин Монако, 5 жовтня взяла участь у марші "Rokethon Race 2024", спрямованому проти відмови від тварин.

Захід був присвячений темі тварин, з метою сприяти тому, щоб якнайбільше людей брали тварин додому та з метою підвищити обізнаність громадськості про відмову від тварин та захист їх.

Шарлін прийшла на марш у трикотажному светрі та чорних вузьких штанях з накладними кишенями, а взута у білі кросівки. У Шарлін було розпущене її біляве волосся, легкий макіяж був на обличчі і вона одягла чорні сонцезахисні окуляри. На руках Шарлін несла маленького чорного собаку.

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Така ініціатива за участю княгині Монако, безумовно, приверне більше уваги. Знімками поділилися у Instagram королівського палацу у Монако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якими були улюбленці членів королівських сімей.

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