У повсякденному луку і без укладання: княгиня Шарлін провела важливий спортивний захід

Княгиня Монако Шарлін була присутня на спортивному заході в Ліоні, а знімками поділилися в офіційному акаунті княжого подружжя в Instagram.

Фонд принцеси Монако організував перші "Дні безпеки на воді" у Ліоні у співпраці з муніципалітетом міста. Шарлін, як колишня плавчиня, була присутня на заході особисто, адже це проєкт, який вона курує, і він дуже важливий для Її Світлості.

Для місцевих дітей на пляжі було проведено вступні майстер-класи з порятунку, першої допомоги та безпеки на воді. Захід провела команда спортсменів, а участь у ньому взяло 140 дітей.

Княгиня приїхала у червоній куртці, білій сорочці, чорних вузьких штанях та зручному взутті. Її волосся було розпущене і абсолютно не укладене, на обличчі був легкий макіяж.

Пізніше цього дня княгиня Шарлін була присутня на презентації Фонду принцеси Монако та підвищенні обізнаності про важливість освіти через цінності спорту.

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Раніше, нагадаємо, ми показували, в якому образі княгиня Шарлін відвідувала пологове відділення, в якому вона й сама стала мамою 2014 року.

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