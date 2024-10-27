У повсякденному луку та в компанії дочок: королева Летиція з родиною відвідала село

Королева Летиція сяяла в елегантному повсякденному вбранні під час візиту до Астурії разом із чоловіком королем Філіпом VI та доньками.
Члени іспанської королівської родини відвідали переможця конкурсу "Зразкове місто Астурія". У суботу монархи відвідали село Сотрес у Кабралесі, щоб відсвяткувати вшанування премії принцеси Астурійської, яка відзначається вже 35-й рік.
Премія присуджується місту або селу в Астурії, яке видатним чином відзначилося у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини. Премії носять ім'я принцеси Леонор, старшої дочки монаршого подружжя, яке є принцесою Астурійською.
Королева Летиція обрала для нового виходу елегантний джемпер та пальто в принт "гусяча лапка", чорні штани та взула черевики. Вона уклала волосся у своєму фірмовому стилі і зробила макіяж.
Її дочки — Леонор і Софія — були у синіх джинсах, старша обрала чорну футболку та жакет, як у матері, але темнішого кольору, а також чорні грубі черевики на платформі, а молодша одягла темно-синій светр, сині джинси-кльош та бежевий куртку.
Король Філіп VI також був у піджаку та штанях теплих коричневих відтінків, він одягнув сорочку в смужку та руді замшеві туфлі, але відмовився від краватки, адже це не офіційний візит.
Нагадаємо, раніше ми показували, які образи обрали жінки королівської сім'ї для появи на церемонії.
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