У повсякденному луку та в компанії дочок: королева Летиція з родиною відвідала село

Королева Летиція сяяла в елегантному повсякденному вбранні під час візиту до Астурії разом із чоловіком королем Філіпом VI та доньками.

Члени іспанської королівської родини відвідали переможця конкурсу "Зразкове місто Астурія". У суботу монархи відвідали село Сотрес у Кабралесі, щоб відсвяткувати вшанування премії принцеси Астурійської, яка відзначається вже 35-й рік.

Премія присуджується місту або селу в Астурії, яке видатним чином відзначилося у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини. Премії носять ім'я принцеси Леонор, старшої дочки монаршого подружжя, яке є принцесою Астурійською.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Летиція обрала для нового виходу елегантний джемпер та пальто в принт "гусяча лапка", чорні штани та взула черевики. Вона уклала волосся у своєму фірмовому стилі і зробила макіяж.

Її дочки — Леонор і Софія — були у синіх джинсах, старша обрала чорну футболку та жакет, як у матері, але темнішого кольору, а також чорні грубі черевики на платформі, а молодша одягла темно-синій светр, сині джинси-кльош та бежевий куртку.

Королева Летиція з дочками Леонор та Софією / Фото: Getty Images

Король Філіп VI також був у піджаку та штанях теплих коричневих відтінків, він одягнув сорочку в смужку та руді замшеві туфлі, але відмовився від краватки, адже це не офіційний візит.

Нагадаємо, раніше ми показували, які образи обрали жінки королівської сім'ї для появи на церемонії.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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