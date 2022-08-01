У позі, як у Зеленської: королівський фотограф зробив схоже фото герцогині Кембриджської

Поява першої леді України Олени Зеленської на обкладинці американського Vogue викликала масу найрізноманітніших коментарів у соцмережах і стала найобговорюванішою подією минулого тижня.
Лише лінивий не обговорив позу, в якій дружина президента Зеленського позувала перед об'єктивом всесвітньо відомої фотографині Енні Лейбовіц. Одні критикували, інші захоплювалися, висловилася і сама Зеленська.
В ексклюзивному інтерв'ю Соломії Вітвіцькій перша леді заявила: "Кожен може висловлювати свою думку. Можливо, мені дещо іноді неприємна форма, в якій вона виражається, але це мої емоції".
У соцмережах організували флешмоб #sitlikeagirl на підтримку Зеленської, який виник як реакція на хейт на адресу першої леді.
А нам випадково на очі потрапило фото члена британської королівської родини – герцогині Кембриджської, дружини старшого онука королеви Єлизавети II – принца Вільяма. Знімок був зроблений, коли Кейт дала старт регаті за Кубок Короля 8 серпня 2019 року в Коузі, в Англії.
Британська герцогиня сидить на палубі в коротких чорних шортах у схожій позі, втім, це фото, як і багато інших з цього заходу, не викликало жодного слова хейту на адресу Кетрін. Знімки зробив королівський фотограф Самір Хусейн. Можливо, річ у тім, що знімок не було поміщено на обкладинку.
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