У пресу просочилася таємна інформація про пересадження легень королеві Метте-Маріт

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

Реклама

53-річна королева Норвегії на початку цього року успішно перенесла пересадження легень через загрозливе для життя захворювання, проте нові подробиці її операції стали відомі лише зараз.

Нова книжка містить інформацію, що стосується її трансплантації, яка потенційно порушує закон і є неетичною.

Реклама

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

Автор книжки Eventyrnetten Альфред Фідьєстель написав: «У 89-річного короля видалися напружені кілька днів. У понеділок перед матчем проти Іраку Маріуса засудили до чотирьох років тюремного ув’язнення за сексуальні злочини. Під час самого матчу його невістці пересадили дві нові легені від донора, який раптово помер внаслідок нещасного випадку десь у Скандинавії».

Реклама

Раніше точний час операції, а також подробиці про донорство були невідомі громадськості. Лікар королеви Метте-Маріт у Ріксгоспіталі, завідувач відділення пульмонології Аре Мартін Холм засудив порушення конфіденційності, пише журнал Hello!.

Автор згодом визнав свою помилку, заявивши, що насправді не був упевнений у точному часі проведення процедури.

Королева Метте-Маріт / © instagram.com/detnorskekongehus

«Це погано сформульовано. Мені варто було написати, що Метте-Маріт нещодавно перенесла операцію, а не те, що операція відбулася саме того дня, коли Норвегія грала з Іраком. Я нічого про це не знаю», — сказав Фідьєстель газеті Dagbladet.

Раніше королівський палац Норвегії повідомляв, що королева Метте-Маріт звільнена від виконання обов’язків до літа 2027 року.

Реклама

Новини партнерів