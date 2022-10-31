У приголомшливій оксамитовій сукні зі срібною обробкою: Іванка Трамп відвідала Прагу

У Чехії вона отримала нагороду від імені своєї покійної матері.

Донька 45-го президента США Дональда Трампа Іванка прилетіла минулого тижня до Праги з чоловіком та братом. У цьому місті вона зустріла своє 40-річчя, яке святкувала 30 жовтня, а також відвідала захід, де отримала медаль на честь своєї матері, яка померла цього літа.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Минулої ночі у Празькому Граді мій брат Дон і я мали честь прийняти посмертну медаль "За заслуги" першого ступеня від імені нашої матері Івани від президента Мілоша Земана.

Моя мати народилася і виросла на території тодішньої Чехословаччини, а у Злині каталася на лижах у національній збірній та відвідувала Карлів університет у Празі. Протягом усього свого життя вона підтримувала глибоку любов та зв'язок із Чеською Республікою.

Я знаю, що мама була б дуже задоволена таким визнанням, як і ми, бути тут, у Празі, щоб отримати його від її імені.

Дякую, президенте Земане, за те, що вчора вшанували її життя та внесок”, — написала Іванка та поділилася серією фото із заходу.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

На Трамп була надзвичайна чорна оксамитова сукня на одне плече, яку прикрашала елегантна деталь у вигляді сріблястої тканини, що обрамляє її талію.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Образ доповнили чорні вечірні туфлі, зачіска та червона помада.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

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