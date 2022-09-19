У прикрасах із перлів та в лаконічній сукні: елегантна королева Максима на прощанні з Єлизаветою II

Монархиню, що правила найдовше у Великій Британії, поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.
Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима відвідали у Віндзорському замку урочисту службу за Її Величностю королевою Єлизаветою II, яка померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня.
Також прибула з королівським подружжям мати Віллема-Олександра — 84-річна принцеса Нідерландів Беатрікс. Окрім них, на захід було запрошено лідерів багатьох держав і чиновників.
Красива, урочиста та сумна процесія на вулицях Лондона розпочалася в обід, а головною частиною церемонії стало відспівування монархині, для якого Максима вбралася у чорну сукню міді на ґудзиках, із рукавами три чверті та поясом від Maison Natan.
Доповнили образ королеви рукавички, елегантний капелюх із вуаллю, замшеві туфлі та сумка. Ювелірної традиції королева також дотрималася і одягла на похорон прикраси з перлів: сережки, брошку та браслет.
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