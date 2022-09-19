У прикрасах із перлів та в лаконічній сукні: елегантна королева Максима на прощанні з Єлизаветою II

Монархиню, що правила найдовше у Великій Британії, поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима відвідали у Віндзорському замку урочисту службу за Її Величностю королевою Єлизаветою II, яка померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Також прибула з королівським подружжям мати Віллема-Олександра — 84-річна принцеса Нідерландів Беатрікс. Окрім них, на захід було запрошено лідерів багатьох держав і чиновників.

Красива, урочиста та сумна процесія на вулицях Лондона розпочалася в обід, а головною частиною церемонії стало відспівування монархині, для якого Максима вбралася у чорну сукню міді на ґудзиках, із рукавами три чверті та поясом від Maison Natan.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Доповнили образ королеви рукавички, елегантний капелюх із вуаллю, замшеві туфлі та сумка. Ювелірної традиції королева також дотрималася і одягла на похорон прикраси з перлів: сережки, брошку та браслет.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева Максима / Фото: Associated Press

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