У принцеси Діани була прикраса з буквою: розглядаємо рідкісний золотий аксесуар

Це найперсоналізованіша прикраса, яку тільки можна собі уявити.

Шанувальники принцеси Діани знають, що вона мала чудовий смак на прикраси і велику колекцію, яку вона зібрала за багато років життя в королівській родині. Деякі з прикрас зараз належать її синам – Гаррі та Вільяму, а носять їх дружини принців – Кетрін та Меган.

Але була одна прикраса Діани, яку вже не бачили багато років. Це лаконічна золота ініціальна підвіска з буквою D, з якої починається її ім'я.

Діана носила цю прикрасу протягом багатьох років і вона мала її ще до весілля з Чарльзом.

Діана Спенсер, 1980 рік / Фото: Getty Images

Де зараз золота підвіска – невідомо. Можливо, вона теж зберігається в колекції Гаррі чи Вільяма, але оскільки це дуже персоналізована прикраса, навряд чи ми колись її побачимо на комусь із сім'ї.

Принцеса Діана, Австралія, 1985 рік / Фото: Getty Images

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