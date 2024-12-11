У принцеси Кейт нові сережки: скільки коштує її оригінальний аксесуар

Вона носить не лише коштовності з королівської скарбниці, а й демократичні прикраси.

6 грудня у Лондоні відбувся щорічний концерт різдвяних колядок Together at Christmas, який проводиться принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві.

Захід вона відвідала у своєму улюбленому червоному пальті від бренду Alexander McQueen, яке носить уже багато років.

Однак окрім вбрання принцеси, увагу привернули і її аксесуари – нові золоті сережки з перлинами. Прикраса Кетрін була від бренду Mulberry – вони позолочені і з великою прісноводною перлиною.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Прикрасу Кейт наділа вперше. Вартість сережок спочатку була 320 доларів, але зараз вони продаються за знижкою.

Принцеса Кейт

Також зазначимо, що в колекції Кейт є багато прикрас, які раніше належали принцесі Діані – матері її чоловіка Вільяма. Окрім знаменитої обручки з сапфіром, Кейт надівала також невелику діамантову брошку у вигляді цибулі-порею, сережки Діани з перлинами і розкішний чокер із зеленим камінням.

Читайте також:

Концерт Together at Christmas принцеси Уельської (15 фото)