Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У принцеси Шарлотти та принца Луї одне хобі на двох: що це

У принцеси Шарлотти та принца Луї одне хобі на двох: що це

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принц Вільям якось розповів на публіці, чим захоплюються троє його дітей.

Під час візиту до штабквартири BAFTA в Лондоні 2022 року принц Вільям розповів, що його молодші діти — принц Луї та принцеса Шарлотта — великі шанувальники кіно, тоді як старший син — принц Джордж — більше віддає перевагу відео іграм, пише Hello!.

Також принц Уельський зазначив, що важливим завданням для них із принцесою Кетрін є контроль екранного часу їхніх дітей.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Associated Press
Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

"Вони зачаровані цим. Джордж особливо. Він більше зацікавлений у цьому. Двоє інших поки що занадто малі, але вони люблять фільми. Я теж обожнюю фільми та ігри", — сказав Вільям.

Під час нещодавнього візиту до штабквартири BAFTA принц Уельський розповів, що його діти влаштовують бійку за пульт від телевізора.

Принцеса Шарлотта з мамою принцесою Кейт / © Associated Press
Принцеса Шарлотта з мамою принцесою Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які правила не можна порушувати майбутньому королю принцу Джорджу.

Читайте також:

Опалювальний сезон: коли чекати тепла в домівках?

Опалювальний сезон: коли чекати тепла в домівках?

Повʼязані теми:

Наступна публікація