У принцеси Шарлотти та принца Луї одне хобі на двох: що це

Принц Вільям якось розповів на публіці, чим захоплюються троє його дітей.
Під час візиту до штабквартири BAFTA в Лондоні 2022 року принц Вільям розповів, що його молодші діти — принц Луї та принцеса Шарлотта — великі шанувальники кіно, тоді як старший син — принц Джордж — більше віддає перевагу відео іграм, пише Hello!.
Також принц Уельський зазначив, що важливим завданням для них із принцесою Кетрін є контроль екранного часу їхніх дітей.
"Вони зачаровані цим. Джордж особливо. Він більше зацікавлений у цьому. Двоє інших поки що занадто малі, але вони люблять фільми. Я теж обожнюю фільми та ігри", — сказав Вільям.
Під час нещодавнього візиту до штабквартири BAFTA принц Уельський розповів, що його діти влаштовують бійку за пульт від телевізора.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які правила не можна порушувати майбутньому королю принцу Джорджу.
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