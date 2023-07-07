У приталеній сукні і смарагдовому жакеті: президентка Словаччини в ефектному образі зустрілася із Зеленським

Зузана Чапутова продемоснтрувала красивий образ на зустрічі з українським президентом.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова сьогодні, 7 липня, приймала у себе в гостях у Президентському палаці у Братиславі українського колегу Володимира Зеленського, який прибув із офіційним візитом.
Чапутова мала прекрасний вигляд. У своєму аутфіті вона поєднала білу приталену сукню міді і жакет смарагдового кольору без коміра. Образ вона доповнила бежевими туфлями на шпильках.
Зузана зробила гарне укладання і макіяж із рожевою помадою. Вуха президентка прикрасила перлинними сережками, а шию – делікатним кулоном на ланцюжку.
Зеленський був одягнений у лонглслів і штани-карго кольору хакі та кросівки в тон.
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