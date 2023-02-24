У прокат вийшла воєнна екшндрама Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" про початок російського вторгнення на Луганщині

У столиці відбулася прем'єра фільму про луганських прикордонників, які у 2014 році не здалися під вогневим і моральним натиском російського ворога.

Прем'єри фільму "Мирний-21" відбулися у Львові, Івано-Франківську і Хмельницькому. У них взяли участь режисер і генеральний продюсер стрічки Ахтем Сеітаблаєв і один із головних героїв Олексій Тритенко.

Фінальна прем'єра драми відбулася днями у Києві. Підтримати авторів фільму прийшли зірки українського медіабізнесу та кіноіндустрії: Ада Роговцева, Олексій Суровцев, Інна Приходько, Максим Самчик, Леся Самаєва, Ольга Лук’яненко, Тарас Цимбалюк, Катерина Файн, Григорій Бокланов, Анастасія Цимбалару, Олександр та Марія Рудинські, Андрій Ісаєнко, продюсери Ірина Костюк, Сергій Созановський, Андрій Ризванюк, Єгор Олесов, сценарист Ярослав Войцешек, кіноблогери Віталій Гордієнко та Інна Гордєєва, журналіст і телеведучий Юрій Марченко, поетеса Тетяна Власова.

На заході також були Ахтем Сеітаблаєв, співсценарист і чинний полковник Державної прикордонної служби Анатолій Коцюрба, автор ідеї і політик Павло Сушко, співпродюсерка Марія Дончик, оператор-постановник Юрій Король, актори Андрій Самінін, Євген Ламах, Олексій Тритенко, Андрій Мостренко, Максим Девізоров і Роман Ясіновський.

Перед показом фільму відбувся брифінг за участю Ахтема Сеітаблаєва, Олексія Тритенка, Анатолія Коцюрби, представниці фонду "Повернись живим" Вікторії Дворецької і заступниці голови Державного агентства України з питань кіно Юлії Шевчук.

Олексій Тритенко

Анатолій Коцюрба

"Для мене ця історія, в першу чергу, про довіру. Абсолютно переконаний в тому, що це фундаментальна річ у житті кожної людини. Довіра здатна або надихати, або руйнувати, або створювати дійсно міцне коло друзів та партнерів, міцну родину. Усім нам чудово відомо: якщо ми розпочинаємо якусь справу, то обов'язково спираємося на довіру. Ну і тим більше, коли йдеться про історію, головними персонажами якої є прикордонники, це про довіру солдатів до командира, своїх колег.

Вперше я почув про цю історію у 2014 році, у циклі програм "Хоробрі серця", і не повірив, тому що перед очима був приклад зовсім іншої ситуації і зовсім інших вчинків людей, які складали присягу боронити власну Батьківщину. Але от, через майже 8 років, ця історія, яка мене надзвичайно сильно емоційно зачепила, набула своїх конкретних обрисів у вигляді повнометражного художнього фільму", - поділився Сеітаблаєв.

Історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.

На останніх кадрах стрічки є присвята актору Павлу Лі, який трагічно загинув від рук російських окупантів. Для нього роль у "Мирному-21" стала останньою.

"Фільм максимально наближений до реальності. Звичайно, що в такий короткий час втиснути все те, що там насправді відбувалося, — неможливо, але основні моменти відтворили, деякі об'єднали. Та попри це саму "канву" історії творці передали. І дозволили знов пережити те, що трапилося майже 9 років тому, передивитися ці моменти і побачити, що вони схожі на те, що трапилося в реальності...

Особливо вдало відтворили територію розташування прикордонного загону візуально. У фільми використали мої спогади та спогади побратимів — обрали найяскравіші з них. Звичайно у фільм було місце для художнього відступу, адже це не документалістика, потрібно, щоб люди дивились і їм було цікаво", - поділився враженнями від фільму полковник Державної прикордонної служби України Сергій "Збруч" Дупляк, якого у стрічці зіграв актор Роман Ясіновський.

""Мирний-21". Для когось – це назва військової кінострічки про відважних прикордонників, які на початку російської агресії у 2014 році не зрадили присязі і до останнього билися за свою землю. Для мене, моєї сім`ї та моїх побратимів Мирний-21 – це не просто назва фільму. Це реальна адреса управління Луганського прикордонного загону, частина нашого життя, де ми забезпечували охорону державного кордону і дали бій незаконним збройним формуванням, коли ті переважаючими силами спробували нас захопити. Для кожного з нас – це був відповідальний і важкий період.

Переглядаючи стрічку оодразу поринаєш в спогади, які довелося тоді пережити, повертаєшся до тих переживань і прийнятих рішень. Відтворений у фільмі прикордонний загін дуже схожий на реальний, що подумки переносило всіх нас в ті дні. Я вдячний режисеру та всій творчій команді за створення цієї картини, фільму про реальних прикордонників, про Героїв серед нас, які і зараз продовжують боронити Україну.

Я вдячний всім прикордонникам, мужність і вчинки яких, надихнули команду на екранізацію їхнього подвигу. Вірю, що ми обов'язково повернемося в український Луганськ і в наш рідний загін", - сказав генерал-майор, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

На заході також була представлена фотовиставка Олега Пальчика "Обличчя війни" та Олексія Дмитрашківського "По той бік миру" з кадрами Бучі до та після окупації.

Нагадаємо, 10 гривень з кожного проданого квитка на фільм "Мирний-21" спрямують до Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Ціль збору – 10,8 мільйона гривень.

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