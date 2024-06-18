У простих луках: принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп сходили на майданчик із сином

Всі разом вони відвідали Варберг — місто в Галланді, на південному заході Швеції, де в заповіднику Naturum Getterön було відкрито дитячий майданчик, названий ім'ям Джуліана.

В Instagram принца та принцеси поділилися кількома знімками із заходу. "Сподіваємося, що багато дітей та батьків отримають на дитячому майданчику хоча б таке ж задоволення, як і ми сьогодні", — підписали кадри члени шведської королівської родини. У підписі вони також подякували уряду округу, муніципалітету Варберга, музею історії культури Галланда у фортеці Варберг та Naturum Getterön за фантастичний день у чудовому Галланді.

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На заході принцеса Софія з'явилася у невимушеному образі. Вона одягла легку літню сукню-міді Lilli Jahilo в складку на подолі і взула білі кросівки зі шкіри Stinaa.J. У Софії був легкий денний макіяж, розпущене волосся та червоний манікюр. Її чоловік принц Карл Філіпп був у білій сорочці, синьому піджаку та пісочних штанях. А юний Джуліан був у жовтому джемпері, пісочних шортах та кросівках.

Серією фотографій також поділилися у Instagram шведського королівського палацу.

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