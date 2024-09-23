У простих повсякденних луках: король Філіп із дочкою Елеонорою привернули увагу публіки на велопрогулянці

Король Бельгії Філіп та його молодша дочка принцеса Елеонора прокотилися вулицями Брюсселя на велосипедах.

Монарх та його 16-річна дочка насолоджувалися велопрогулянкою у рамках акції "неділя без автомобілів". І, дійсно, що може бути краще за велопрогулянку під теплим осіннім сонцем красивими вуличками Брюсселя.

Принцеса Елеонора обрала для такої прогулянки простий повсякденний образ, одягнувши червоний джемпер та сині прямі джинси. Її світле волосся було розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу. Король Філіп одягнув білу сорочку та блакитний джемпер, а також світлі штани.

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Раніше, нагадаємо, ми збирали для вас добірку фотографій і показували, як члени королівської родини катаються на велосипедах.

Тим часом старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди – принцеса Єлизавета – вирушила на навчання до Гарвардського університету США. Нещодавно палац ділився фотографіями цього навчального закладу, розташованого в Бостоні.

Принцеса Єлизавета / Фото: Instagram Бельгійської королівської родини

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