У простій білій сукні: 15-річна принцеса Бельгії відвідала захід в Іспанії з батьком-королем

Юна принцеса одягла лаконічну світлу сукню вільного фасону.
Король Бельгії Філіп та його молодша дочка — 15-річна принцеса Елеонора — відвідали Іспанію. Вони взяли участь у пам'ятному заході з нагоди 30-х роковин смерті короля Бельгії Бодуена. Церемонія відбулася на віллі Астріда в Мотрилі, де було відкрито спеціальний меморіал на честь покійного короля.
Король Філіп та юна Елеонора поклали вінки до статуї покійного монарха, а потім відвідали нещодавно відкритий меморіал.
На заході Елеонора з'явилася у простій білій вільній сукні від Freedom T Porter. Витончене вбрання мало рукави три чверті та мереживне оздоблення на декольте.
Образ юна принцеса доповнила коричневими сандалями та кількома золотими прикрасами – ланцюжком з медальйонами з браслетами.
Також пам'ятний захід відвідала королева Софія – мати чинного короля Іспанії Філіп VI.
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