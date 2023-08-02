У простій білій сукні: 15-річна принцеса Бельгії відвідала захід в Іспанії з батьком-королем

Король Бельгії Філіп та його молодша дочка — 15-річна принцеса Елеонора — відвідали Іспанію. Вони взяли участь у пам'ятному заході з нагоди 30-х роковин смерті короля Бельгії Бодуена. Церемонія відбулася на віллі Астріда в Мотрилі, де було відкрито спеціальний меморіал на честь покійного короля.

Король Філіп та юна Елеонора поклали вінки до статуї покійного монарха, а потім відвідали нещодавно відкритий меморіал.

На заході Елеонора з'явилася у простій білій вільній сукні від Freedom T Porter. Витончене вбрання мало рукави три чверті та мереживне оздоблення на декольте.

Принцеса Бельгії Елеонора та король Філіп / Фото: Getty Images

Образ юна принцеса доповнила коричневими сандалями та кількома золотими прикрасами – ланцюжком з медальйонами з браслетами.

Принцеса Бельгії Елеонора та король Філіп / Фото: Getty Images

Також пам'ятний захід відвідала королева Софія – мати чинного короля Іспанії Філіп VI.

Принцеса Бельгії Елеонора, король Філіп та королева Софія / Фото: Getty Images

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