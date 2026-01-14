ТСН у соціальних мережах

Суспільство
132
1 хв

У простому луку і без макіяжу: принцеса Кароліна відвідала відкриття фестивалю

Принцеса Монако Кароліна знову відвідала відкриття циркового фестивалю в Монте-Карло.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кароліна

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Сестра князя Альбера II — принцеса Кароліна — відвідала відкриття 48-го Міжнародного циркового фестивалю у Монте-Карло. На фото принцесу зазнімковано з цирковим артистом Альоном Андре.

Кароліна була одягнена у чорний трикотажний джемпер, джинси та синю флісову кофту. У неї у вухах були лаконічні діамантові сережки, на обличчі був відсутній макіяж і були окуляри.

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що помер перший чоловік монацької принцеси Кароліни та показували вам рідкісні фото пари.

132
