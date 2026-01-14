- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
У простому луку і без макіяжу: принцеса Кароліна відвідала відкриття фестивалю
Принцеса Монако Кароліна знову відвідала відкриття циркового фестивалю в Монте-Карло.
Сестра князя Альбера II — принцеса Кароліна — відвідала відкриття 48-го Міжнародного циркового фестивалю у Монте-Карло. На фото принцесу зазнімковано з цирковим артистом Альоном Андре.
Кароліна була одягнена у чорний трикотажний джемпер, джинси та синю флісову кофту. У неї у вухах були лаконічні діамантові сережки, на обличчі був відсутній макіяж і були окуляри.
