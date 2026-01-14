У простому луку і без макіяжу: принцеса Кароліна відвідала відкриття фестивалю

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Сестра князя Альбера II — принцеса Кароліна — відвідала відкриття 48-го Міжнародного циркового фестивалю у Монте-Карло. На фото принцесу зазнімковано з цирковим артистом Альоном Андре.

Кароліна була одягнена у чорний трикотажний джемпер, джинси та синю флісову кофту. У неї у вухах були лаконічні діамантові сережки, на обличчі був відсутній макіяж і були окуляри.

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що помер перший чоловік монацької принцеси Кароліни та показували вам рідкісні фото пари.