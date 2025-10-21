У простому луку і в компанії батька: шведська принцеса Естель сходила на теніс

Кронпринц Даніель з дочкою Естель / © Getty Images

13-річну принцесу Естель із батьком зазнімкували на трибунах дев’ятого дня турніру BNP Paribas Nordic Open 2025 у Королівському тенісному залі в Стокгольмі в компанії шведської плавчині Сари Шестрем.

Дочка кронпринцеси Вікторії відвідала фінальний матч чоловічого одиночного розряду між Каспером Руудом (Норвегія) та Уго Умбером (Франція) на турнірі.

Принцеса Естель була на заході у чорному світшоті, волосся зібрала в пучок і одягла сережки з вузлом. Її батько принц Даніель був у синьому піджаку та зеленій картатій сорочці.

Нагадаємо, нещодавно кронпринц і кронпринцеса повернулися з поїздки до Японії, де кронпринцеса Вікторія мала кілька важливих зустрічей.