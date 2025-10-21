- Дата публікації
Категорія
Суспільство
У простому луку і в компанії батька: шведська принцеса Естель сходила на теніс
Шведський кронпринц Даніель разом із дочкою принцесою Естель відвідали тенісний турнір.
13-річну принцесу Естель із батьком зазнімкували на трибунах дев’ятого дня турніру BNP Paribas Nordic Open 2025 у Королівському тенісному залі в Стокгольмі в компанії шведської плавчині Сари Шестрем.
Дочка кронпринцеси Вікторії відвідала фінальний матч чоловічого одиночного розряду між Каспером Руудом (Норвегія) та Уго Умбером (Франція) на турнірі.
Принцеса Естель була на заході у чорному світшоті, волосся зібрала в пучок і одягла сережки з вузлом. Її батько принц Даніель був у синьому піджаку та зеленій картатій сорочці.
Нагадаємо, нещодавно кронпринц і кронпринцеса повернулися з поїздки до Японії, де кронпринцеса Вікторія мала кілька важливих зустрічей.