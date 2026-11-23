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У простому повсякденному луку: іспанська інфанта Єлена сходила на шопінг на ярмарок
Донька королеви Софії — інфанта Єлена — відвідала благодійний ярмарок Rastrillo Nuevo Futuro в Мадриді.
Це щорічний благодійний різдвяний базар, де продають одяг та взуття, і інфанта Єлена, схоже, зібралася трохи пошопитися у цей день.
Для виходу інфанта обрала картатий короткий жакет і світло-блакитні широкі штани, а на голові мала фетровий капелюх-федору глибокого сливово-бордового кольору з вузькими полями і тонким коричневим ремінцем навколо тулії. Лук вона доповнила спортивним взуттям — кросівками на світлій підошві з яскравим кольоровим переходом ззаду — та об’ємною темно-коричневою сумкою на плечі.
Минулого тижня Єлена відвідувала ярмарок разом зі своєю 88-річною матір’ю королевою Софією.