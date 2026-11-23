Інфанта Єлена / © Getty Images

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Це щорічний благодійний різдвяний базар, де продають одяг та взуття, і інфанта Єлена, схоже, зібралася трохи пошопитися у цей день.

Для виходу інфанта обрала картатий короткий жакет і світло-блакитні широкі штани, а на голові мала фетровий капелюх-федору глибокого сливово-бордового кольору з вузькими полями і тонким коричневим ремінцем навколо тулії. Лук вона доповнила спортивним взуттям — кросівками на світлій підошві з яскравим кольоровим переходом ззаду — та об’ємною темно-коричневою сумкою на плечі.

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Інфанта Єлена / © Getty Images

Минулого тижня Єлена відвідувала ярмарок разом зі своєю 88-річною матір’ю королевою Софією.

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Королева Софія / © Getty Images

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