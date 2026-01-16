- Дата публікації
У простому топі та зі скуйовдженою зачіскою: королева Максима зайнялася волонтерською роботою
Королева Максима не лише полюбляє сяяти на бенкетах у розкішному вбранні, а й приділяє увагу важливим соціальним проєктам та бере в них участь.
Вчора Її Величність помітили, коли вона допомагала волонтерам упаковувати посилки на складі Фонду Яризі Йоба у Роттердамі.
Цей фонд допомагає дітям, які не можуть відсвяткувати свій день народження, бо їхні сім’ї не можуть собі цього дозволити. Королева збирала у коробки різноманітні подарунки та сувеніри разом з іншими волонтерами.
Одягнена Максима була в об’ємну кофту темно-синього кольору і сірі штани, волосся королеви було розпущене і навіть трохи скуйовджене, також вона одягла сережки-висячки синього кольору і виразно підкреслила очі в макіяжі. Її Величність зав’язувала синій бант на великій коробці з подарунками, коли її зазнімкували фотографи.
Також королева відвідала фестиваль Eurosonic Noorderslag у Гронінгені, який дає дорогу молодим талантам у музичній сфері та з’явилася там у золотому топі та штанях до тону.