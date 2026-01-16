ТСН у соціальних мережах

Суспільство
105
1 хв

У простому топі та зі скуйовдженою зачіскою: королева Максима зайнялася волонтерською роботою

Королева Максима не лише полюбляє сяяти на бенкетах у розкішному вбранні, а й приділяє увагу важливим соціальним проєктам та бере в них участь.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Вчора Її Величність помітили, коли вона допомагала волонтерам упаковувати посилки на складі Фонду Яризі Йоба у Роттердамі.

Цей фонд допомагає дітям, які не можуть відсвяткувати свій день народження, бо їхні сім’ї не можуть собі цього дозволити. Королева збирала у коробки різноманітні подарунки та сувеніри разом з іншими волонтерами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Одягнена Максима була в об’ємну кофту темно-синього кольору і сірі штани, волосся королеви було розпущене і навіть трохи скуйовджене, також вона одягла сережки-висячки синього кольору і виразно підкреслила очі в макіяжі. Її Величність зав’язувала синій бант на великій коробці з подарунками, коли її зазнімкували фотографи.

Також королева відвідала фестиваль Eurosonic Noorderslag у Гронінгені, який дає дорогу молодим талантам у музичній сфері та з’явилася там у золотому топі та штанях до тону.

Королева Максима на фестивалі / © Getty Images

Королева Максима на фестивалі / © Getty Images

