У простому топі та зі скуйовдженою зачіскою: королева Максима зайнялася волонтерською роботою

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Вчора Її Величність помітили, коли вона допомагала волонтерам упаковувати посилки на складі Фонду Яризі Йоба у Роттердамі.

Цей фонд допомагає дітям, які не можуть відсвяткувати свій день народження, бо їхні сім’ї не можуть собі цього дозволити. Королева збирала у коробки різноманітні подарунки та сувеніри разом з іншими волонтерами.

Королева Максима / © Getty Images

Одягнена Максима була в об’ємну кофту темно-синього кольору і сірі штани, волосся королеви було розпущене і навіть трохи скуйовджене, також вона одягла сережки-висячки синього кольору і виразно підкреслила очі в макіяжі. Її Величність зав’язувала синій бант на великій коробці з подарунками, коли її зазнімкували фотографи.

Реклама

Також королева відвідала фестиваль Eurosonic Noorderslag у Гронінгені, який дає дорогу молодим талантам у музичній сфері та з’явилася там у золотому топі та штанях до тону.