У прозорій блузці та джинсах: принцеса Марія-Олімпія на фешнзаході

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала модний захід.
27-річна принцеса Марія-Олімпія була присутня на презентації колекції Malone Souliers x Tabitha Simmons у Seashell of Lisson Grove у Лондоні.
Для світського виходу дівчина обрала прозору бежеву блузку з принтом, під якою виднівся бюстгальтер і одягла сині прямі джинси в поєднанні з гостроносими сатиновими мюлями ніжно-рожевого кольору.
Марія-Олімпія зробила легкий макіяж на обличчі, її біляве волосся було розпущене, нігті нафарбовані світлим лаком, а від будь-яких прикрас дівчина вирішила відмовитися.
Минулого разу принцеса з'явилася на світській тусовці в Лондоні в оливковій сукні, яку вдягла без бюстгальтера.
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