У прозорій блузці та джинсах: принцеса Марія-Олімпія на фешнзаході

27-річна принцеса Марія-Олімпія була присутня на презентації колекції Malone Souliers x Tabitha Simmons у Seashell of Lisson Grove у Лондоні.

Для світського виходу дівчина обрала прозору бежеву блузку з принтом, під якою виднівся бюстгальтер і одягла сині прямі джинси в поєднанні з гостроносими сатиновими мюлями ніжно-рожевого кольору.

Марія-Олімпія зробила легкий макіяж на обличчі, її біляве волосся було розпущене, нігті нафарбовані світлим лаком, а від будь-яких прикрас дівчина вирішила відмовитися.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Минулого разу принцеса з'явилася на світській тусовці в Лондоні в оливковій сукні, яку вдягла без бюстгальтера.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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