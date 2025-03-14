У прозорій блузці та з легким мейкапом: Меган Маркл анонсувала свій новий подкаст

Герцогиня Сассекська, яка щойно випустила свій серіал на Netflix "З любов'ю, Меган" і запустила свій бренд, присвячений способу життя As Ever, встигнувши навіть оскандалитися, анонсувала новий проєкт.

Вона запускає подкаст, який вийде 8 квітня із сезоном із восьми епізодів і розповість про її шлях як підприємиці, а також порине у відверті бесіди з іншими жінками-підприємцями, які поділяться з герцогинею своїми історіями злетів та падінь.

Меган Маркл анонсувала новий подкаст / Фото: Instagram Меган Маркл

"Я так рада поділитися з вами чимось ще, над чим я працюю: "Сповідь жінки-засновниці", мій новий подкаст з @lemonadamedia!" — Поділилася Меган в Instagram. "У мене були відверті розмови з приголомшливими жінками, які перетворили мрії на реальність і масштабували невеликі ідеї на масштабні успішні підприємства", — продовжила вона. "Вони відкриваються, діляться своїми порадами, трюками (і невдачами) і дозволяють мені черпати їхні думки, поки я будую свій власний бізнес. Це було абсолютно пізнавально, це надихає ... і це весело! (Бо який сенс, якщо ми не можемо трохи повеселитися в цій дикій пригоді?", - написала Меган.

На фото Меган Маркл постала у синій прозорій блузці, стоячи напівбоком до камери. Її волосся зібране у низький хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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