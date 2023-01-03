У прозорій блузці з мереживом: романтичний образ першої леді Філіппін для перельоту

Перша леді обрала для дороги ажурну блузку.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший і його дружина Ліза Аранета Маркос з робочим візитом вирушили до Китаю. Фотографи зазнімкували подружжя на авіабазі Вілламор у Манілі.
Перша леді обрала для перельоту романтичний образ. На ній була бежева прозора блузка з мереживом і стразами у зоні декольте, під яку вона одягла білий топ на тонких бретельках. Верх Ліза скомбінувала зі штанами кольору крем-брюле.
Акуратне укладання, легкий макіяж і елегантні сережки з перлами завершили аутфіт пані Маркос.
Президент був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом і сірі штани з ледь помітною смужкою.
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