Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У прозорій блузці з мереживом: романтичний образ першої леді Філіппін для перельоту

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1120
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У прозорій блузці з мереживом: романтичний образ першої леді Філіппін для перельоту

Фото: Associated Press

Перша леді обрала для дороги ажурну блузку.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший і його дружина Ліза Аранета Маркос з робочим візитом вирушили до Китаю. Фотографи зазнімкували подружжя на авіабазі Вілламор у Манілі.

Перша леді обрала для перельоту романтичний образ. На ній була бежева прозора блузка з мереживом і стразами у зоні декольте, під яку вона одягла білий топ на тонких бретельках. Верх Ліза скомбінувала зі штанами кольору крем-брюле.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Акуратне укладання, легкий макіяж і елегантні сережки з перлами завершили аутфіт пані Маркос.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Президент був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом і сірі штани з ледь помітною смужкою.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1120
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація