У прозорій блузці з мереживом: романтичний образ першої леді Філіппін для перельоту

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший і його дружина Ліза Аранета Маркос з робочим візитом вирушили до Китаю. Фотографи зазнімкували подружжя на авіабазі Вілламор у Манілі.

Перша леді обрала для перельоту романтичний образ. На ній була бежева прозора блузка з мереживом і стразами у зоні декольте, під яку вона одягла білий топ на тонких бретельках. Верх Ліза скомбінувала зі штанами кольору крем-брюле.

Фото: Associated Press

Акуратне укладання, легкий макіяж і елегантні сережки з перлами завершили аутфіт пані Маркос.

Фото: Associated Press

Президент був одягнений у білу сорочку з коротким рукавом і сірі штани з ледь помітною смужкою.

Фото: Associated Press

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