У прозорій сукні: ефектна Єва Лонгорія на світському заході у Венеції

Зірки зібралися на галавечорі amfAR у рамках 81-го Венеційського кінофестивалю в Італії.

Серед запрошених була Єва Лонгорія. 49-річна акторка з'явилася на доріжці у пікантній сукні з осінньо-зимової колекції Alberta Ferretti 2024 року, що складалася з чорного боді та прозорого подолу, розшитого металевими деталями. Вбрання підкреслювало її чудові вигини, і ефектно сиділо у поєднанні з чорними босоніжками на підборах з ремінцями.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Волосся Єва Лонгорія зібрала у високий хвіст, зробила дуже виразний макіяж очей з пишними віями і наголосила і підкреслила губи помадою. Лонгорія доповнила лук золотими сережками-кільцями, численними каблучками на пальцях та зробила французький манікюр.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

У своєму Instagram Єва поділилася кількома знімками із заходу.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Раніше, нагадаємо, Лонгорія публікувала фото у бікіні та показувала, як відпочивала на пляжі.

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