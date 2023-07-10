У прозорій сукні м'ятного кольору: леді Вікторія Герві сходила на бал

Днями леді Вікторія була присутня на балу Гран-прі у клубі Hurlingham у Лондоні. Світська левиця мала сенсаційний вигляд, з'явившись на заході у прозорій сукні без рукавів із багатошаровою окрасою м'ятно-зеленого кольору.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Свій образ Вікторія Герві доповнила невеликим світлим клатчем зі зміїної шкіри, босоніжками, усипаними стразами на підборах, рожевим манікюром та каблучкою на пальці. У неї у вухах була одна сережка-висячка, волосся дама розпустила і створила об'єм на голові, а на губах у неї була червона помада.

"Леді Ві", як її називали у близьких колах, отримала прізвисько "It Girl", коли працювала моделлю у 1990-х роках. Тоді вона була головною героїнею глянсових журналів та преси про знаменитостей. А сьогодні намагається не залишатися у тіні молодших конкуренток і не пропускає важливих світських заходів.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Нещодавно Вікторія Герві у жакеті на голе тіло виблискувала своїм декольте, коли з'явилася на Паризькому тижні моди.

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