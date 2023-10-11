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У прозорій сукні, розшитій камінням: принцеса Марія-Олімпія на модному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У прозорій сукні, розшитій камінням: принцеса Марія-Олімпія на модному заході

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Грецька принцеса відвідала черговий світський захід, який відбувся у Мілані.

27-річна Марія-Олімпія відвідала виставку Bulgari "Serpenti. 75 років нескінченних казок", відкриття якої відбулося 10 жовтня в італійському Мілані.

На принцесі була напівпрозора сукня міді, розшита камінням і з неглибоким V-подібним вирізом. До вбрання дівчина підібрала нюдові напівпрозорі босоніжки на підборах, на шиї у неї сяяло кольє у вигляді змії, а у вухах – великі сережки. Також Марія-Олімпія зробила макіяж, трохи підкресливши вії та губи темною помадою.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Також раніше ми розповідали, як принцеса у сукні без бретелів та у балетках сходила на тусовку в Лондоні. Світське життя Марії-Олімпії вирує.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
525
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