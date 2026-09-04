У прозорій сукні та у діамантовому кольє: екс"ангел" Victoria’s Secret на Венеційському кінофестивалі

Стелла Максвелл / © Associated Press

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Стелла Максвелл позувала для фотографів на церемонії відкриття та червоній доріжці фільму «Чорнила», з'явившись перед камерами у чорній прозорій максісукні з накидкою та лакованих туфлях на підборах.

Стелла Максвелл / © Associated Press

А вчора модель була присутня на показі фільму «Дев'ять диких коней», обравши цього разу дуже пікантну сукню чорного кольору з глибоким вирізом на декольте та прозорим подолом, яка було посипана камінням та стразами.

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Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Максвелл доповнила вечірній лук діамантовим кольє з великим смарагдом посередині. Взула Стелла чорні босоніжки на високих підборах, волосся розпустила, зробивши недбале укладання та вечірній макіяж.

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Стелла Максвелл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Клер Фой продемонструвала один із найцікавіших образів на Венеційському кінофестивалі.

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