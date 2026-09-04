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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні та у діамантовому кольє: екс"ангел" Victoria’s Secret на Венеційському кінофестивалі

Колишня «ангол» білизняного бренду Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, що триває в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Стелла Максвелл

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл позувала для фотографів на церемонії відкриття та червоній доріжці фільму «Чорнила», з'явившись перед камерами у чорній прозорій максісукні з накидкою та лакованих туфлях на підборах.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

А вчора модель була присутня на показі фільму «Дев'ять диких коней», обравши цього разу дуже пікантну сукню чорного кольору з глибоким вирізом на декольте та прозорим подолом, яка було посипана камінням та стразами.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Максвелл доповнила вечірній лук діамантовим кольє з великим смарагдом посередині. Взула Стелла чорні босоніжки на високих підборах, волосся розпустила, зробивши недбале укладання та вечірній макіяж.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Клер Фой продемонструвала один із найцікавіших образів на Венеційському кінофестивалі.

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