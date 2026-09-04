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У прозорій сукні та у діамантовому кольє: екс"ангел" Victoria’s Secret на Венеційському кінофестивалі
Колишня «ангол» білизняного бренду Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю, що триває в Італії.
Стелла Максвелл позувала для фотографів на церемонії відкриття та червоній доріжці фільму «Чорнила», з'явившись перед камерами у чорній прозорій максісукні з накидкою та лакованих туфлях на підборах.
А вчора модель була присутня на показі фільму «Дев'ять диких коней», обравши цього разу дуже пікантну сукню чорного кольору з глибоким вирізом на декольте та прозорим подолом, яка було посипана камінням та стразами.
Максвелл доповнила вечірній лук діамантовим кольє з великим смарагдом посередині. Взула Стелла чорні босоніжки на високих підборах, волосся розпустила, зробивши недбале укладання та вечірній макіяж.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Клер Фой продемонструвала один із найцікавіших образів на Венеційському кінофестивалі.