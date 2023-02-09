У прозорій сукні та зі зламаним нігтем: аристократка леді Вікторія Герві вийшла в світ

Британська аристократка леді Вікторія Герві вийшла в світ і знову у провокаційному образі.

Знаменитість відвідала прем'єрний показ трилера Sharper ("Шулер") у Лондоні, з Джуліанною Мур у головній ролі. У фільмі, знятому сервісом Apple TV, Джуліанна грає роль самотньої матері у якої роман із мільярдером, поки її син намагається збити власний статок, грабуючи багатих. Все це відбувається у Нью-Йорку.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

46-річна модель та світська левиця виблискувала перед фотокамерами у кутюрній сукні від Myoo Couture, вартістю 3820 доларів. Це сукня з весільної колекції бренду, яка складається з ліфа, розшитого квітами та бусинами та блідо-рожевої спідниці з фатину з торочкою з бісеру. Ліф та спідниця були з'єднані прозорою тканиною.

Леді Вікторія доповнила вечірній образ сріблястими босоніжками на підборах, кількома мідними браслетами на зап'ясті, зробила вечірню зачіску та насичений макіяж та одягла сережки у формі зірок у вуха. Манікюр вона зробила в тон вбранню, але один ніготь на великому пальці лівої руки було зламано.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці зі зламаним нігтем, коли прямувала до танцювальної студії в Лос-Анджелесі.

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