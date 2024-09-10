У прозорому аутфіті та з келихом вина: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

У серпні 2024 року леді Амелії Віндзор виповнилося 29 років, але вечірка з цього приводу відбулася набагато пізніше.

Амелія запросила своїх гостей до ресторану Langan's Brasserie у Лондоні, щоб відсвяткувати цю подію. Сама дівчина приїхала на вечерю у повністю чорному аутфіті з прозорим верхом та взула чорні шкіряні туфлі-лофери.

Іменинниця зробила виразний макіяж очей і яскравою помадою нафарбувала губи, одягла золоті сережки-кільця та золотий ланцюг на шию, також у неї на зап'ястях було безліч різних браслетів, а на пальцях — золотих каблучок з камінням і без. Манікюр у дівчини був зроблений прозорим лаком, а в руках вона тримала келих білого вина, мабуть, названого на її честь.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Влітку дівчина періодично з'являлася у світському товаристві та часто обирала для своїх виходів саме чорні аутфіти. Представниця британської королівської родини не є членом, який працює на корону, та вкрай рідко відвідує сімейні заходи.

Леді Амелія Віндзор та Оллі Л'юїс / Фото: Getty Images

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