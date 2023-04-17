У прозорому топі без білизни: Алессандра Амбросіо тусується на фестивалі Coachella

42-річна модель відвідала вечірку STURDY. Oasis Hydrated By Liquid IV — Afro House в Термалі, в Каліфорнії, недалеко від місця проведення фестивалю Coachella, куди Алессандра також днями зазирала. Амбросіо приїхала на вечірку в прозорому топі, який одягла без білизни, поверх якого одягла різнобарвний подовжений кардиган.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Також на Алессандрі були чорні шорти з високою талією та шнурівкою з боків. Взута мати двох дітей була у високі грубі чоботи на шнурівці. Зірка зібрала волосся у високий хвіст "мальвінку", зробила макіяж та манікюр жовтого кольору. У вухах у неї були золоті сережки-кільця і кілька прикрас виблискувало на пальцях.

Нагадаємо, фестиваль Coachella також відвідує португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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