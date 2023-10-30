У прозорому топі та штанях: бельгійський палац опублікував нове фото принцеси Єлизавети

"Принцеса Єлизавета святкує свій 22-й день народження! Вона збирається розпочати останній рік навчання на ступінь бакалавра історії та політики в Оксфордському університеті", — йдеться у підписі до знімку.

Для фотосесії майбутня королева Бельгії обрала чорний шовковий топ із прозорим вставкою та невеликим V-подібним декольте від Dries Van Noten з гарною вишивкою камінням на грудях та поєднувала його з чорними штанами з високою талією. На обличчі у принцеси був легкий денний макіяж, у вухах сережки з камінням, а русяве волосся розпущене і злегка накручене.

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Батько дівчини – король Бельгії Філіп – часто бере доньку із собою у закордонні поїздки та долучає до королівських справ. Саме дочка, а не дружина королева Матильда поїхала з королем на прийом до короля Чарльза III напередодні його коронації у травні 2023 року.

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