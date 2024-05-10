У прозорому топі та з сумкою-будиночком: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Леді Амелія Віндзор була присутня на вечірці з нагоди першої річниці від моменту запуску бренду Renais Gin. Захід відбувся у готелі The Savoy у районі Вестмінстер у самому центрі Лондона.

Амелія одягла чорний напівпрозорий топ на тонких бретельках, чорні штани та взула свої улюблені туфлі-лофери від Miu Miu, а в руках тримала маленьку чорну сумку у вигляді будиночка.

Дівчина розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж і одягла золоту прикрасу з кулоном на шиї. Також у неї на зап'ястях було по кілька золотих браслетів, а на зап'ястя каблучок, а нігті вона нафарбувала червоним лаком.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

До речі, зі схожою сумкою у вигляді будиночка Green Garden Shed від Lulu Guinness Амелія з'являлася на тенісному турнірі Вімблдону минулого літа.

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