У прозорому тренчі й улюблених слінгбеках Valentino: Джилл Байден на Олімпійських іграх

Перша леді США у ніжному образі з'явилася на змаганнях.

Джилл Байден відвідала змагання з плавання під час Олімпійських ігор у Парижі.

Там перша леді постала у прозорому двобортному тренчі пудрового відтінку із зав'язаним на талії поясом. Під ним на Джилл була ніжно-рожева сукня міді.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила улюбленими лакованими бежевими слінгбеками від Valentino на шпильках і з пряжками в тон.

Пані Байден мала акуратне укладання, макіяж смокі-айс, вуха вона прикрасила масивними та елегантними сережками, шию – золотими ланцюжками, а зап'ястя – перлинним браслетом.

Нагадаємо, раніше Джилл Байден продемонструвала на Олімпіаді лук у бузковому подовженому жакеті і білих штанях.

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