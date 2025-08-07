- Дата публікації
У принца Крістіана нова дівчина: що відомо про передбачуваний роман спадкоємця данського престолу
Кажуть, у принца данського Крістіана — майбутнього короля — з’явилася нова дівчина, але пара поки що приховує свої стосунки від публіки.
Минулого року ходили чутки про роман, що зароджується, між юним спадкоємцем і К’ярою Бурбон-Сицилійською після того, як з’явилися фотографії, на яких вони зображені разом. Але, гаданий роман так і не було підтверджено.
Тепер принцу Крістіану приписують стосунки з Еммою Нюгор Фрітцен. Видання vanitatis.elconfidencial.com пише, що дівчина опублікувала у своєму Instagram фото з принцом, на якому вони цілувалися. Фото було зроблено на музичному фестивалі, але згодом, схоже, було видалено.
Як тільки зображення з’явилося в Мережі, інформація про особистість дівчини, її сімейне походження та інші питання почала поширюватися дуже швидко. Відомо, що Емма була присутня на святкуванні 18-річчя сестри Крістіана — принцеси Ізабелли, вона на два роки старша за принца Крістіана, має великі зв’язки, насамперед завдяки своєму батькові, відомому в данському діловому світі і партнерові McKinsey & Company — одній з найвпливовіших і престижних у світі фірм стратегічного консалтингу.
Дівчина закінчила Сіднейський університет, той самий, де вже влаштувалася принцеса Інгрід Олександра Норвезька. Вона також побувала в Намібії та Південній Африці — двох місцях, а в Африці нещодавно був і сам принц Крістіан.
Чи буде підтверджено цей роман, поки не відомо, але ми стежитимемо за оновленнями палацу.