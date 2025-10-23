- Дата публікації
Категорія
Суспільство
У принца нові неприємності: брат короля Чарльза знову може опинитися в суді
Принц Ендрю міг би дати свідчення у справі Джеффрі Епштейна — покійного засудженого злочинця, який схиляв неповнолітніх дівчат до сексуальних стосунків.
Принца Ендрю, який багато років «розхльобує» свій зв’язок із уже покійним Епштейною, не можуть викликати повісткою на слухання до США, оскільки він є громадянином Великої Британії, і тому у нього все ж таки буде вибір, давати свідчення чи ні.
В даний час комітет вивчає сенсаційні документи, відомі як «файли Епштейна», і Ендрю зіткнувся з новою хвилею критики після того, як його ім’я з’явилося в останніх документах, пов’язаних зі спадщиною Епштейна. Документи були опубліковані комітетом минулої п’ятниці, повідомляє express.
Нещодавно, нагадаємо, принц Ендрю зрікся титулу герцога Йоркського, пояснивши свою позицію тим, що прийняв таке рішення, як свій обов’язок.
«Я вирішив, як і завжди, поставити свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. Я залишаюся вірним своєму рішенню, ухваленому п’ять років тому, відсторонитися від суспільного життя. За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул (герцога Йоркського) і вшановані мені почесті. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую висунуті проти мене звинувачення».
Чи варто очікувати, що Ендрю з’явиться в суді і надасть нові свідчення? Дуже навряд, але цікаво було б дізнатися, що скаже принц.