У принца нові неприємності: брат короля Чарльза знову може опинитися в суді

Принц Ендрю / © Associated Press

Реклама

Принца Ендрю, який багато років «розхльобує» свій зв’язок із уже покійним Епштейною, не можуть викликати повісткою на слухання до США, оскільки він є громадянином Великої Британії, і тому у нього все ж таки буде вибір, давати свідчення чи ні.

В даний час комітет вивчає сенсаційні документи, відомі як «файли Епштейна», і Ендрю зіткнувся з новою хвилею критики після того, як його ім’я з’явилося в останніх документах, пов’язаних зі спадщиною Епштейна. Документи були опубліковані комітетом минулої п’ятниці, повідомляє express.

Принц Ендрю / © Associated Press

Нещодавно, нагадаємо, принц Ендрю зрікся титулу герцога Йоркського, пояснивши свою позицію тим, що прийняв таке рішення, як свій обов’язок.

Реклама

«Я вирішив, як і завжди, поставити свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. Я залишаюся вірним своєму рішенню, ухваленому п’ять років тому, відсторонитися від суспільного життя. За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул (герцога Йоркського) і вшановані мені почесті. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую висунуті проти мене звинувачення».

Принц Ендрю / © Associated Press

Чи варто очікувати, що Ендрю з’явиться в суді і надасть нові свідчення? Дуже навряд, але цікаво було б дізнатися, що скаже принц.