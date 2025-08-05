У принцеси Діани в королівській родині був двійник: хто це, і чому про це зараз говорять

Принцеса Діана та герцогиня Софі / © Getty Images

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На той момент Софі ще тільки зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Едвардом, з яким вони одружилися 1999 року. Коли ж померла принцеса Уельська Діана, тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць Лондона, щоб попрощатися з нею. Софі не приєдналася до членів королівської родини на похороні принцеси 6 вересня 1997 року.

Софі Ріс-Джонс усвідомлено ухвалила таке рішення. Це сталося тому, що тоді Софі та принцеса Діана були досить схожі, і Софі переживала, що її зовнішність може засмутити деяких людей, яким вона могла нагадувати Діану.

Софі Ріс-Джонс в кінці 90-х / © Getty Images

Таке твердження прозвучало в новій книжці Шона Сміта «Софі: порятунок королівської родини», пише express.co.uk. «У неї (Софі) було очевидне і розумне виправдання: друг у палаці пояснив: „Софі вирішила, що її поява занадто засмутить натовп. Вона чудово розуміє, що здалеку схожа на принцесу Діану, і ухвалила рішення зважено і обдумано. Королівська сім’я її повністю підтримала“, — йдеться в книжці.

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Принцеса Діана в кінці 90-х / © Getty Images

Вважається, що подібність Софі та Діани на той час полягала в їхніх світлих коротких стрижках та блакитних очах.

Принцеса Діана і Софі Ріс-Джонс / © Getty Images

Сьогодні герцогиня Единбурзька, звісно, вже має зовсім інакший вигляд. Вона носить довге біле рівне волосся і зовсім не схожа на принцесу Уельську.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images