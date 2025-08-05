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У принцеси Діани в королівській родині був двійник: хто це, і чому про це зараз говорять
Герцогиня Единбурзька Софі розкрила справжню причину, через яку вона пропустила похорон принцеси Діани 1997 року.
На той момент Софі ще тільки зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Едвардом, з яким вони одружилися 1999 року. Коли ж померла принцеса Уельська Діана, тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць Лондона, щоб попрощатися з нею. Софі не приєдналася до членів королівської родини на похороні принцеси 6 вересня 1997 року.
Софі Ріс-Джонс усвідомлено ухвалила таке рішення. Це сталося тому, що тоді Софі та принцеса Діана були досить схожі, і Софі переживала, що її зовнішність може засмутити деяких людей, яким вона могла нагадувати Діану.
Таке твердження прозвучало в новій книжці Шона Сміта «Софі: порятунок королівської родини», пише express.co.uk. «У неї (Софі) було очевидне і розумне виправдання: друг у палаці пояснив: „Софі вирішила, що її поява занадто засмутить натовп. Вона чудово розуміє, що здалеку схожа на принцесу Діану, і ухвалила рішення зважено і обдумано. Королівська сім’я її повністю підтримала“, — йдеться в книжці.
Вважається, що подібність Софі та Діани на той час полягала в їхніх світлих коротких стрижках та блакитних очах.
Сьогодні герцогиня Единбурзька, звісно, вже має зовсім інакший вигляд. Вона носить довге біле рівне волосся і зовсім не схожа на принцесу Уельську.