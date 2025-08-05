ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

У принцеси Діани в королівській родині був двійник: хто це, і чому про це зараз говорять

Герцогиня Единбурзька Софі розкрила справжню причину, через яку вона пропустила похорон принцеси Діани 1997 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана та герцогиня Софі

Принцеса Діана та герцогиня Софі / © Getty Images

На той момент Софі ще тільки зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Едвардом, з яким вони одружилися 1999 року. Коли ж померла принцеса Уельська Діана, тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць Лондона, щоб попрощатися з нею. Софі не приєдналася до членів королівської родини на похороні принцеси 6 вересня 1997 року.

Софі Ріс-Джонс усвідомлено ухвалила таке рішення. Це сталося тому, що тоді Софі та принцеса Діана були досить схожі, і Софі переживала, що її зовнішність може засмутити деяких людей, яким вона могла нагадувати Діану.

Софі Ріс-Джонс в кінці 90-х / © Getty Images

Софі Ріс-Джонс в кінці 90-х / © Getty Images

Таке твердження прозвучало в новій книжці Шона Сміта «Софі: порятунок королівської родини», пише express.co.uk. «У неї (Софі) було очевидне і розумне виправдання: друг у палаці пояснив: „Софі вирішила, що її поява занадто засмутить натовп. Вона чудово розуміє, що здалеку схожа на принцесу Діану, і ухвалила рішення зважено і обдумано. Королівська сім’я її повністю підтримала“, — йдеться в книжці.

Принцеса Діана в кінці 90-х / © Getty Images

Принцеса Діана в кінці 90-х / © Getty Images

Вважається, що подібність Софі та Діани на той час полягала в їхніх світлих коротких стрижках та блакитних очах.

Принцеса Діана і Софі Ріс-Джонс / © Getty Images

Принцеса Діана і Софі Ріс-Джонс / © Getty Images

Сьогодні герцогиня Единбурзька, звісно, вже має зовсім інакший вигляд. Вона носить довге біле рівне волосся і зовсім не схожа на принцесу Уельську.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie