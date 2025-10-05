У принцеси Амалії роман: спадкоємицю нідерландського престолу заскочили з незнайомцем на фестивалі

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Західна преса дізналася, що хлопця звати Крістофер фон Галем, він молодий бізнесмен і принцесу з ним разом зазнімкували на Октоберфесті.

Німецький журнал Bunte опублікував кілька фотографій Амалії у традиційному баварському костюмі на Октоберфесті та розмістив фото на обкладинці. За даними журналу, принцеса та її супутник були помічені під час милого спілкування одне з одним, що нагадувало флірт.

Відомо, що Крістофер фон Галем походить із впливової та багатої мюнхенської родини. Фон Галем започаткував кілька бізнес-проєктів ще в юному віці, що дозволило йому зарекомендувати себе серед мюнхенської еліти як перспективного підприємця.

Принцеса Катаріна-Амалія — майбутня королева Нідерландів / © Getty Images

Раніше ми писали, що молодшій сестрі Амалії — принцесі Алексії — приписують роман із нідерландським музикантом та Dj-ом, фото хлопця ми показували раніше.

Також зараз активно ходять чутки про те, що бельгійська принцеса перебуває у стосунках з одним європейським принцом.