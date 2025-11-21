ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У принцеси Беатріс є секретний титул, але вона ним не користується: як він звучить

Принцеса Беатріс носить титул принцеси Йоркської по батькові, якого нещодавно цього титулу позбавили, але в неї ще є один титул, що рідко використовується, завдяки її чоловікові Едоардо Мапеллі-Моцці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Свій титул «принцеса Йоркська» Беатріс здобула, оскільки на момент народження вона була онукою монарха, покійної королеви Єлизавети II, по лінії свого батька, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, нащадка по чоловічій лінії.

Згідно з жалуваною грамотою 1917 року, члени королівської сім’ї мають право на королівський титул і титул «HRH», тільки якщо вони є дітьми, онуками монарха по чоловічій лінії та старшими синами спадкоємця.

Але вона та її діти, на відміну від її сестри принцеси Євгенії та двох її синів, також мають ще один титул італійського дворянства, про який багато шанувальників, можливо, не знають.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс також стала графинею завдяки своєму чоловікові Едоардо Мапеллі-Моцці, пише express.

Едо — італійський граф, а це означає, що його дружина та діти також здобули титул графа чи графині.

Едоардо — єдиний нащадок чоловічої статі, що продовжує рід. Він граф, його дружина автоматично стане графинею, а кожен із їхніх дітей буде графом або благородною донною.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Публічно принцеса Беатріс цей свій титул не використовує. Але цілком могла б це робити, якби тільки захотіла.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie