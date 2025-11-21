- Дата публікації
У принцеси Беатріс є секретний титул, але вона ним не користується: як він звучить
Принцеса Беатріс носить титул принцеси Йоркської по батькові, якого нещодавно цього титулу позбавили, але в неї ще є один титул, що рідко використовується, завдяки її чоловікові Едоардо Мапеллі-Моцці.
Свій титул «принцеса Йоркська» Беатріс здобула, оскільки на момент народження вона була онукою монарха, покійної королеви Єлизавети II, по лінії свого батька, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, нащадка по чоловічій лінії.
Згідно з жалуваною грамотою 1917 року, члени королівської сім’ї мають право на королівський титул і титул «HRH», тільки якщо вони є дітьми, онуками монарха по чоловічій лінії та старшими синами спадкоємця.
Але вона та її діти, на відміну від її сестри принцеси Євгенії та двох її синів, також мають ще один титул італійського дворянства, про який багато шанувальників, можливо, не знають.
Беатріс також стала графинею завдяки своєму чоловікові Едоардо Мапеллі-Моцці, пише express.
Едо — італійський граф, а це означає, що його дружина та діти також здобули титул графа чи графині.
Едоардо — єдиний нащадок чоловічої статі, що продовжує рід. Він граф, його дружина автоматично стане графинею, а кожен із їхніх дітей буде графом або благородною донною.
Публічно принцеса Беатріс цей свій титул не використовує. Але цілком могла б це робити, якби тільки захотіла.