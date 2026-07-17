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У принцеси Євгенії з'явилася фобія під час третьої вагітності: що це
Цього року принцеса Йоркська готується стати мамою втретє.
Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк уже виховують двох синів – Августа, якому п'ять років та трирічного Ернеста. У травні цього року принцеса Йоркська поділилася радісною новиною, повідомивши, що вагітна втретє.
36-річна королівська особа, дочка Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон, раніше розповідала про те, як змінилося її життя після того, як вона вперше стала матір'ю.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні 2023 року, Євгенія розповіла, що тепер у неї з'явився один страх, якого раніше ніколи не було. А саме страх перед польотами.
«Ставши матір'ю, ти раптом зовсім змінюєшся, змінюються гормони, все змінюється. Наприклад, тепер я боюся літати і всього такого, чого раніше ніколи не боялася б», - сказала вона, пише журнал Hello!.
Можна уявити, наскільки важко Євгенії літати, оскільки вона та її сім'я проводять багато часу в Португалії, де її чоловік Джек займається розвитком нерухомості.
До речі, у королівській родині Британії є ще одна особа, яка боїться літати.