У пудровій сукні і гарних прикрасах: 74-річна Мей Маск продемонструвала розкішний аутфіт

Мей Маск обожнює красиво одягатися і демонструвати свої образи підписникам в Instagram.

Цього разу бізнесвумен виклала відео, на якому постала у розкішному аутфіті. На ній була пудрова пишна сукня максі з плісованими рюшами на плечі і по всій довжині сукні.

Мей зробили акуратну зачіску і вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила елегантними сережками від Chopard, а руку – каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, на показі модної колекції Dior Haute Couture Fall-Winter 2022-2023 Мей постала у легкій довгій сукні з широкими рукавами та флористичним принтом.

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