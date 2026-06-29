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У пудровій сукні і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон зустріла короля Таїланду в Парижі
Перша леді Франції вкотре продемонструвала любов до стриманої французької елегантності.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь в урочистій церемонії привітання короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона і королеви Сутіди у внутрішньому дворику Дому інвалідів у Парижі.
Для офіційного заходу перша леді Франції обрала ніжний образ у пастельних тонах. На ній була закрита пудрова сукня-футляр довжиною міді з круглим вирізом і рукавами три чверті. Талія вбрання була прикрашена тонким поясом і декоративною пряжкою.
Аутфіт дружина президента доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками з гострими металевими носками і на високих шпильках від її улюбленого бренду Louis Vuitton.
Із прикрас Бріжит обрала широкий срібний браслет на зап’ясті і срібну каблучку. Лук Макрон завершила об’ємною перукою і макіяжем смокі айс.
Нагадаємо, подружжя Макронів привітало короля Таїланду Маха Вачіралонгкорна та королеву Сутіду, які перебувають у Франції з державним візитом, присвяченим 170-річчю встановлення дипломатичних відносин між Францією та Таїландом. Він став першим офіційним візитом тайського монарха до Франції від 1960 року.