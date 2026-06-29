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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
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1 хв

У пудровій сукні і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон зустріла короля Таїланду в Парижі

Перша леді Франції вкотре продемонструвала любов до стриманої французької елегантності.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь в урочистій церемонії привітання короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона і королеви Сутіди у внутрішньому дворику Дому інвалідів у Парижі.

Для офіційного заходу перша леді Франції обрала ніжний образ у пастельних тонах. На ній була закрита пудрова сукня-футляр довжиною міді з круглим вирізом і рукавами три чверті. Талія вбрання була прикрашена тонким поясом і декоративною пряжкою.

Бріжит та Емманюель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Емманюель Макрони / © Getty Images

Аутфіт дружина президента доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками з гострими металевими носками і на високих шпильках від її улюбленого бренду Louis Vuitton.

Із прикрас Бріжит обрала широкий срібний браслет на зап’ясті і срібну каблучку. Лук Макрон завершила об’ємною перукою і макіяжем смокі айс.

Нагадаємо, подружжя Макронів привітало короля Таїланду Маха Вачіралонгкорна та королеву Сутіду, які перебувають у Франції з державним візитом, присвяченим 170-річчю встановлення дипломатичних відносин між Францією та Таїландом. Він став першим офіційним візитом тайського монарха до Франції від 1960 року.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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