У пудровій сукні і з гарним укладанням: королева Ранія приїхала до Ватикану

Сьогодні, 3 лютого, королева Ранія разом із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та Папою Франциском були присутні на відкритті першого Міжнародного саміту з прав дітей у залі Клементини у Ватикані.

Ранія з'явилася на заході у пудровій сукні з мереживними рукавами та одним перловим ґудзиком на горловині. Вона мала красиве об'ємне укладання і насичений макіяж, що підкреслює очі, і трохи блиску нанесла на губи.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні, королева Йорданії Ранія та Папа Франциск / Фото: Getty Images

На заході виступив із промовою і Папа Франциськ. Він засудив загибель дітей у глобальних конфліктах, сказавши:

"Ніщо не варте життя дитини. Те, що ми трагічно бачили майже кожен день останнім часом, а саме, як діти вмирають під бомбами... неприйнятно, — сказав він. — Вбивати дітей означає заперечувати майбутнє".

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія поділилася радісною новиною з підписниками розповівши, що скоро стане бабусею вдруге.

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