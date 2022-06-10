У пудровій сукні і за руку з чоловіком: Софі Грегуар Трюдо у романтичному образі з'явилася на вечері

У пудровій сукні і за руку з чоловіком: Софі Грегуар Трюдо у романтичному образі з'явилася на вечері

Дружина прем’єр-міністра Канади продемонструвала чарівний аутфіт.

Вчора, 9 червня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зі своєю дружиною Софі Грегуар Трюдо відвідав вечерю в Getty Villa, яка відбулася в межах саміту Америк у Лос-Анджелесі. Вони трималися за руки і мило усміхалися на камеру.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софі обрала для такої події романтичний аутфіт. На ній була пудрова сукня міді з прозорими рукавами і атласною спідницею. Вбрання вона доповнила пудровими туфлями-човниками на шпильках і клатчем.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Волосся пані Трюдо зібрала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними довгими сережками.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джастін Трудю був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і червону краватку з узором.

Нагадаємо, а на відкритті саміта Америк Софі постала у білій обтислій сукні з драпуванням, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Софі Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

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