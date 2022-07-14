У пудровій сукні-сорочці: королева Летиція з чоловіком відвідала церемонію

Королева Іспанії Летиція вже одужала від коронавірусу і повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.
Вчора, Її Величність королева разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI взяла участь у церемонії вручення Національної культурної премії у музеї Ель Прадо у Мадриді.
49-річна королева одягла пудрового кольору сукню-сорочку довжини міді, яку поєднала з бежевими мюлями на високих підборах. Летиція розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очі, одягла сережки-висячки з камінням і свою улюблену золоту каблучку від Karen Hallam.
Король Філіп VI був у синьому класичному костюмі, до якого підібрав білу сорочку та червону краватку.
На день раніше королева Летиція брала участь у п'ятій щорічній конференції "Інформаційне лікування інвалідів у ЗМІ" на стадіоні Валлеермосо в Мадриді. Тоді на захід вона приїхала у блакитному лляному костюмі від Adolfo Dominguez та еспадрильях на танкетці від Gaimo.
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