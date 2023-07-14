У пудровій сукні та з плетеним клатчем: принцеса Беатріс приїхала на Вімблдон

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідала дванадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Беатріс мала чудовий вигляд в пудрово-рожевій сукні від Emilia Wickstead з тонким поясом на талії та коміром з ґудзиками. В руках у Беа був плетений клатч. Її Високість розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо був у синьому піджаку, білій сорочці та з чорною краваткою. Пара була заскочена в королівській ложі, вони усміхалися, коли їх фотографували.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Днями на Вімблдон приїжджала і королева Камілла. Вона викликала фурор красивою білою сукнею-пальтом, а ще шанувальники помітили хитрий трюк, який королева використовує під час рукостискань.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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