У пудровій сукні та з сумкою в тон: кронпринцеса Мері приїхала до Мілана

У пудровій сукні та з сумкою в тон: кронпринцеса Мері приїхала до Мілана

Данська кронпринцеса Мері відвідала виставку на Міланському тижні дизайну.

Майбутня королева-консорт приїхала до Національного музею науки і технологій "Леонардо да Вінчі" в Мілані, в Італії.

Міланський тиждень дизайну — найбільший в світі щорічний захід в сфері меблів і дизайну, і цього року Данія буде представлена ​​у формі виставки, присвяченій стійкості і економіці замкнутого циклу в данському дизайні і архітектурі.

кронпринцеса Мері / Getty Images

Принцеса Мері прибула на захід в лаконічній сукні пудровий кольору з поясом на талії і короткими рукавами. До вбрання принцеса підібрала сумку в тон на коротких ручках, кілька золотих браслетів на зап'ястях, також одягла золотий ланцюжок, сережки у формі кілець і кілька каблучок одягла на пальці. Її образ завершувала бездоганна зачіска і красивий денний макіяж.

кронпринцеса Мері / Getty Images

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З початком осені у членів королівських сімей починається гарячий сезон різних світських заходів. Багато виходів королівських осіб ми вже бачили, наприклад, розглядали красивий образ королеви Нідерландів Максими і кілька аутфітів іспанської королеви Летиції.

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Стиль данської кронпринцеси Мері (13 фото)

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