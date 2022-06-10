У пудровій сукні з відкритими плечами: перша леді Парагваю в ефектному аутфіті сходила на вечерю

У пудровій сукні з відкритими плечами: перша леді Парагваю в ефектному аутфіті сходила на вечерю

Сільвана Лопес Морейра обрала для свого виходу красивий ніжний образ.

Президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес і його дружина Сільвана Лопес Морейра відвідали вечерю в Getty Villa, яка відбулася в межах саміту Америк у Лос-Анджелесі.

Там перша леді Парагваю продемонструвала ефектний образ. Вона одягла елегантну пудрову сукню міді з відкритими плечами і великим бантом на талії.

Сільвана Лопес Морейра / Фото: Associated Press

Сукню дружина президента скомбінувала із пудровими босоніжками, прикрашеними камінням, і чорним клатчем.

Сільвана Лопес Морейра / Фото: Associated Press

Сільвана зробила елегантну зачіску, вечірній макіяж і прикрасила вуха гарними сережками у вигляді квітів. На поясі була елегантна брошка.

У руці вона тримала теплий шарф, щоб ввечері можна було накинути його на плечі.

Маріо Абдо Бенітес надав перевагу чорному класичному костюму, білій сорочці і ніжно-рожевій краватці з принтом.

А на відкритті саміту перша леді з'явилася у персиковій сукні із великою діамантовою брошкою.

Сільвана Лопес Морейра / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечері також була присутня дружина прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар Трюдо. Вона обрала романтичну пудрову сукню з прозорими рукавами і атласною спідницею.

Читайте також: