Принцеса Айко / © Getty Images

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Японська принцеса Айко, єдина донька імператора Нарухіто та імператриці Масако, побувала з п’ятиденним офіційним візитом у Сінгапурі з нагоди 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. У межах поїздки принцеса зустрілася з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Сінгапуру Ган Кім Йонгом у президентській резиденції Істана.

На зустрічі Її Імператорська Високість з’явилася у ніжному елегантному образі. На ній був пудрово-рожевий костюм із фактурної тканини з делікатним блиском. Він складався із приталеного жакета з відкладним коміром і ґудзиками в тон та розкльошеної спідниці довжини міді.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Вбрання Айко скомбінувала з бежевими туфлями з молочним мисом і на невисоких підборах, а також з маленькою рожевою сумочкою з квітковими аплікаціями і на довгому ремінці, виконаною з такої самої тканини, що й костюм. У руках вона тримала білі рукавички.

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Волосся принцеса зібрала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию — перловим намистом, а жакет — витонченою блискучою брошкою.

До слова, під час візиту до Сінгапуру на честь принцеси назвали новий гібрид орхідеї — Dendrobium Aiko Naishinno Denka. Квітка має білі пелюстки з ніжно-рожевим відтінком, який нагадує цвіт японської сакури.

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