У пудровому комбінезоні і на шпильках: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб стильним комбінезоном.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала новий лук на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу вона з'явилася перед журналістами у стильному комбінезоні пудрового кольору з елегантним коміром, тканинним поясом на талії і прямими штанями. Зверху Карін одягла чорний жакет. Взута вона була у золотисті оксамитові туфлі на шпильках.
Свій образ Жан-П’єр доповнила золотими сережками у вигляді листочків, кулоном-камінчиком на ланцюжку і срібним браслетом. Об'ємна зачіска з кучерями і макіяж із рожевою помадою завершили аутфіт прессекретарки.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у темно-синій сукні з ґудзиками, бірюзовим коміром, кольоровими вставками і пікантним декольте.
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