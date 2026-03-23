У пудровому костюмі і прикрасах: 85-річна Ненсі Пелосі на галаконцерті у Нью-Йорку
Політикиня у ніжному аутфіті з’явилася на заході.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала галаконцерт з нагоди 25-ї річниці організації «Врятуймо шимпанзе» у Нью-Йорку. На світлині разом із нею позував американський архітектор і філантроп Джон Страйкер.
Пелосі з’явилася на заході у пудровому костюмі, який складався з однобортного жакета і прямих штанів, і блузці кольору крем-брюле. Вбрання вона скомбінувала із замшевими бежевими туфлями-човниками і безліччю прикрас — перлинними сережками, різнокольоровим намистом із камінням, брошкою у вигляді трилисника, браслетами і каблучками. У неї було акуратне укладання боб каре, макіяж із рожевою помадою і нюдовий манікюр.
Страйкер був одягнений у гламурний блискучий піджак із квітами, чорні шкіряні штани і туфлі із шипами.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі на післяоскарівську вечірку Vanity Fair прийшла у сірій блузці, вишитій лелітками і бісером в тон.