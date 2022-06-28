У пудровому костюмі і перлинних прикрасах: красива віцепрезидентка США на заході у Білому домі

У пудровому костюмі і перлинних прикрасах: красива віцепрезидентка США на заході у Білому домі

Камала Гарріс поповнила гардероб новим костюмом.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у церемонії складання присяги пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Захід відбувся у будівлі виконавчого офісу Ейзенгауера у Білому домі.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс обрала для себе гарний діловий образ. На ній був штанний костюм пудрового кольору і білий топ. Аутфіт Камала доповнила бежевими туфлями-човниками на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Елегантності образу додали прикраси – круглі перлинні сережки із золотим обідком і перлинно-золоте намисто. У макіяжі Камала зробила акцент на довгих віях.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

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